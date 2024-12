Abp Polak: Boże Narodzenie jako symbol życia

- Ale niestety musimy ze smutkiem zauważyć, że dziś w wielu sytuacjach takiej perspektywy brakuje. A pierwszą konsekwencją jest utrata pragnienia przekazywania życia. Noc Bożego Narodzenia to noc życia. Boże Narodzenie jest pro-life - jednoznacznie za życiem. Ona nam wciąż Abp Polak o Bożym Narodzeniu:- zaznaczył hierarcha.

- Tak, wiele jest dziś jeszcze ciemności. Wiele ciemności jest dziś w świecie i w człowieku. Wiele jej jest w nas . Tak wiele jej w naszych rodzinach, wśród ludzi, w społeczeństwie, w świecie. Wiele jej przenika do Kościoła, do życia naszych parafii, naszych wspólnot. Większe jest jednak od niej światło Chrystusa. Większy od jakichkolwiek ciemności jest Jego blask - podkreślił duchowny.

- Prymas zaznaczył, że Jezus ma moc rozpraszania ciemności grzechu. "On ma moc przywracać nam nadzieję. Prorok Izajasz nam dziś mówił, że nawet jest o nas zazdrosny, że kocha nas ponad życie, bo wydał samego siebie za nas, że jest i że wciąż do nas przychodzi, że to dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Człowiekiem się narodził, aby rozświetlić nasze życie, aby przeniknąć je miłością, aby je przemieniać i wciąż czynić znakiem nadziei dla innych - zakończył abp Polak.