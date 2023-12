Prymas Polski składa życzenia. Mówi o wojnie

Nie rozpamiętywać rzeczy bezużytecznych

Abp Polak podkreślił, że wszyscy potrzebujemy zatrzymania, by nie rozpamiętywać rzeczy bezużytecznych, ale skoncentrować się na tym, co jest niezbędne do życia. - Bo jeśli nie potrafimy milczeć, trudno mieć coś dobrego do powiedzenia - zauważył.