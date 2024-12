Trump i najwyższy szczyt w USA. Nie podoba mu się nazwa

Góra Denali to najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Wznosi się na wysokość 6190 metrów nad poziomem morza, co czyni ją jednym z siedmiu szczytów tzw. korony ziemi (najwyższych szczytów poszczególnych części świata).

W 1975 roku stan Alaska oficjalnie przywrócił tradycyjną nazwę góry Denali i naciskał na rząd federalny, by uczynił to samo. Uczynił to dopiero w 2015 roku prezydent Barack Obama, który zrobił to wówczas, jak informował Biały Dom, "w uznaniu sakralnego statusu Denali dla pokoleń rdzennych mieszkańców Alaski".