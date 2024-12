Dania reaguje na słowa Trumpa. Inwestycje w Grenlandii

"Dla celów bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie, Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością" - stwierdził Donald Trump na portalu Truth Social, ogłaszając jednocześnie we wpisie nominację byłego wspólnika Elona Muska, miliardera Kena Howery'ego na ambasadora w Kopenhadze.

Duński rząd nie czekał długo z odpowiedzią. Zapowiedział, że znacząco zwiększy wydatki na obronność Grenlandii. "Minister obrony Danii Troels Lund Poulsens przekazał, że kwota pakietu wynosi "dwucyfrową liczbę miliardów" koron, czyli co najmniej 1,5 miliarda dolarów (1,2 miliarda funtów)" - podaje BBC. Duńskie media szacują, że wyniesie ona około 12–15 miliardów koron.

- Prawdopodobnie będzie to spowodowane ponownym skupieniem się Trumpa na potrzebie kontroli powietrznej i morskiej wokół Grenlandii oraz wewnętrznymi wydarzeniami na Grenlandii, gdzie niektórzy wyrażają wolę zwrócenia się w stronę Stanów Zjednoczonych - właśnie zainaugurowano nowe międzynarodowe lotnisko w Nuuk - powiedział BBC Steen Kjaergaard z Duńskiej Akademii Obrony.

- Myślę, że Trump jest mądry… Nakłonił Danię do nadania priorytetu swoim możliwościom militarnym w Arktyce, podnosząc ten głos, bez konieczności przejmowania zupełnie nieamerykańskiego systemu opieki społecznej - dodał, odnosząc się do ogromnej zależności Grenlandii od dotacji z Kopenhagi.

Trump już podczas swojej pierwszej kadencji próbował kupić Grenlandię, co spotkało się z odmową ze strony władz Danii i Grenlandii. Pomysł ten uznano za żart, choć według ówczesnych doniesień "The Wall Street Journal" Trump kilkakrotnie powracał do tematu "z różnymi poziomami powagi".