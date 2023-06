Premier wysyłał sygnał Europie. W Brukseli padły mocne słowa

Zdaniem Mateusza Morawieckiego to "manipulacje". - Jeżeli jakieś państwo musi zapłacić karę, to jest to de facto przymus - powiedział premier. - Ja poprosiłem o to, że jeżeli taka jest wypowiedź, to chciałbym żeby ona była wpisana do konkluzji, żeby była zapisana zasada dobrowolności. Ponieważ nie było na to zgody, to nie ma naszej zgody na takie konkluzje - powiedział Morawiecki.