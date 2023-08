Mejza na liście PiS, czyli kompromitacji ciąg dalszy [OPINIA]

Wstawienie Łukasza Mejzy to również dowód na to, że osoby decydujące o kształcie list w Prawie i Sprawiedliwości (czytaj: Jarosław Kaczyński) uważają, że są na totalnej wojnie. Albo my, albo oni. A Mejza jest nasz, więc trzeba go bronić do upadłego, czego by nie zrobił.