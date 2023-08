Język debaty? Jest źle, a będzie gorzej [OPINIA]

Obie strony - i to też warto zauważyć - wprowadzają do debaty elementy apokaliptyczne. Jeśli teraz oni wygrają, nastąpi koniec. Niemcy przejmą naszą gospodarkę, a Rosjanie podbiją nas wojskowo, bo wspaniała armia przestanie istnieć - mówią jedni. Odpowiedzią drugich jest oznajmienie, że jeśli tylko po raz kolejny to tamci będą rządzić, to wypadniemy z Unii Europejskiej i zostaniemy Białorusią (w najlepszym wypadku), wolne media przestaną istnieć, a kobiety będą traktowane jak w "Opowieściach podręcznej" (i to bardziej wersji filmowej, niż ostrożniejszej powieści Margaret Atwood) i zmuszane do rodzenia dzieci.