Symetryzm i rola mediów [OPINIA]

Wiele lat temu tak traktował media, i mówił to wprost, głównie Jarosław Kaczyński, ale - jak to w układzie, w którym rywalizują ze sobą dwie główne strony bywa, obie zaczęły się do siebie upodabniać. I w efekcie akurat stosunek do mediów stał się tym, co obu głównych graczy łączy. Jarosław Kaczyński odwiedza swoje media, ale i Donald Tusk nie chodzi do mediów i dziennikarzy, których nie uważa za swoich.