Impreza Trzaskowskiego bez Mellera i Sroczyńskiego. "Dzwonił Nitras"

Zamieszanie przed Campus Polska. Nie chcieli Sroczyńskiego

Swoją wersję w rozmowie z portalem gazeta.pl przestawił też Grzegorz Sroczyński, były dziennikarz Tok FM. - Do Mellera dzwonił Sławomir Nitras, który próbował zmienić mu uzgodniony już skład 'panelu symetrystów'. Głównie chodziło o pozbycie się mnie. Meller odparł Nitrasowi, że nie ma mowy, bo dostał wcześniej swobodę w doborze gości. Młotkował go jeszcze Rafał Trzaskowski, z którym się przyjaźnią od kilku dekad, ale Meller pozostał nieugięty, czyli zachował się przyzwoicie. Potem otrzymał informację, że nie życzą sobie nas na Campusie. To jest tak dziwne i żenujące, że ciężko to komentować - powiedział Sroczyński.