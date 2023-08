Bajka kiedyś się skończy i zostaną twarde interesy [OPINIA]

Ukraina ma także łatwo dostrzegalny żal o to, że pomoc - choć płynie - jest dawkowana tak, by Ukraina nie przegrała, ale też tak, by nie odniosła zbyt jednoznacznego zwycięstwa. To, gdy do ukraińskich miast i miasteczek płyną trumny z żołnierzami, rodzi frustrację i pretensję, która w połączeniu z dumą z obrony i poczuciem, że są forpocztą Zachodu rodzi trudną do zrozumienia poza Ukrainą mieszankę, która raczej nie sprzyja prowadzeniu rozsądnej, roztropnej i umiarkowanej polityki.