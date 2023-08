Listy wyborcze 2023. Koalicja Obywatelska. Kto zawalczy o miejsca w Sejmie i Senacie?

Kandydaci do Senatu. KO odsłoniła listy

W niedzielę 15 października Polacy wybiorą również swoich przedstawicieli do Senatu. Głosowanie odbędzie się w jednomandatowych okręgach wyborczych - tych jest łącznie 100. Jak ogłoszono we czwartek 17 sierpnia 2023, Platforma Obywatelska w wyborach do Izby wyższej parlamentu wystawi swoich kandydatów w ramach Paktu senackiego. Jakie nazwiska znalazły się na listach wyborczych do Senatu PO?