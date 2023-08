Wybory parlamentarne 2023. Okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu

Okręgi wyborcze do Senatu. Jednomandatowe jednostki terytorialne

Jak wskazuje Konstytucja RP, wybory do Senatu są wyborami bezpośrednimi, w których trakcie Polacy wybierają 100 senatorów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, są oni wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, co oznacza, że kandydat, który uzyska w głosowaniu w poszczególnym okręgu największą liczbę głosów, zostanie senatorem. Granice okręgów wyborczych do Senatu obejmują "część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmu", przy czym miasto na prawach powiatu, które liczy ponad 500 tys. mieszkańców może być podzielone na dwa lub więcej okręgów wyborczych.