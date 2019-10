WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne 32 min. temu Wybory 2019. Czym są okręgi wyborcze? Ile mandatów zostanie rozdanych? Czym są okręgi wyborcze podczas wyborów 2019? Ile mandatów zostanie przyznanych w poszczególnych województwach i na jakiej zasadzie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wybory 2019. Okręgi wyborcze - co warto wiedzieć (iStock.com) Jednostką terytorialną stworzoną po to, aby przeprowadzić wybory do określonego organu władz są okręgi wyborcze. Ich powstawanie reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Podziału na okręgi wyborcze dokonuje Rada Gminy. Od decyzji o podziale można się jednak odwołać. Może to uczynić minimum 15 mieszkańców danej gminy, którzy w ciągu 5 dni od daty opublikowania uchwały w sprawie ustanowienia okręgów złożą odwołanie do Komisarza Wyborczego. Jeśli zostanie ono oddalone nadal przysługuje im prawo do odwołanie od decyzji, ale już do Państwowej Komisji Wyborczej. Termin złożenia odwołania to również 5 dni od daty otrzymania decyzji od Komisarza Wyborczego. Decyzja PKW jest ostateczna. W wyborach do Sejmu jest utworzonych 41 okręgów wyborczych, a w każdym z nich wybiera się od 7 do 20 posłów. Jeśli chodzi o wybory do Senatu okręgów wyborczych jest 100. Są to jednak jednomandatowe okręgi wyborcze co oznacza, że z każdego okręgu tylko jedna osoba otrzymuje mandat senatora. Podział mandatów na wybory 2019 dla poszczególnych województw: dolnośląskie: 34 mandaty do Sejmu 8 mandatów do do Senatu (łącznie z małopolskim)

kujawsko-pomorskie: 25 mandatów do Sejmu 5 mandatów do do Senatu (łącznie z podkarpackim)

lubelskie: 27 mandatów do Sejmu 6 mandatów do do Senatu (łącznie z pomorskim)

lubuskie: 12 mandatów do Sejmu 3 mandatów do do Senatu (łącznie z opolskim, podlaskim i świętokrzyskim)

łódzkie: 31 mandatów do Sejmu 7 mandatów do do Senatu

małopolskie: 41 mandatów do Sejmu 8 mandatów do do Senatu (łącznie z dolnośląskim)

mazowieckie: 63 mandaty do Sejmu 13 mandatów do do Senatu (łącznie ze śląskim)

opolskie: 12 mandatów do Sejmu 3 mandaty do do Senatu (łącznie z lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim)

podkarpackie: 26 mandatów do Sejmu 5 mandatów do do Senatu (łącznie z kujawsko-pomorskim)

podlaskie: 14 mandatów do Sejmu 3 mandatów do do Senatu (łącznie z lubuskim, opolskim i świętokrzyskim)

pomorskie: 26 mandatów do Sejmu 6 mandatów do do Senatu (łącznie z lubelskim)

śląskie: 55 mandatów do Sejmu 13 mandatów do do Senatu (łącznie z mazowieckim)

świętokrzyskie: 16 mandatów do Sejmu 3 mandatów do do Senatu (łącznie z lubuskim, opolskim i świętokrzyskim)

warmińsko-mazurskie: 18 mandatów do Sejmu 4 mandatów do do Senatu (łącznie z zachodniopomorskim)

wielkopolskie: 40 mandatów do Sejmu 9 mandatów do do Senatu

zachodniopomorskie: 20 mandatów do Sejmu 4 mandatów do do Senatu (łącznie z warmińsko-mazurskim) Liczba mandatów jest określana przed wyborami parlamentarnymi biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującą obszar okręgu. Jednocześnie nie jest ona uzależniona od frekwencji wyborczej. Do Sejmu wybieranych jest 460 posłów, do Senatu 100 senatorów. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące