Wybory parlamentarne 2023. Kiedy poznamy kandydatów?

Zasady zgłaszania kandydatów do Sejmu oraz Senatu określają kolejno artykuł 4. oraz artykuł 3. Kodeksu wyborczego. Termin przekazywania list kandydatów w wyborach parlamentarnych, jest ściśle uzależniony od daty wyborów. Z przepisów prawa wynika jednak, że listę kandydatów na posłów "zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 16:00 w 39. dniu przed dniem wyborów" - wskazuje artykuł 211. Kodeksu wyborczego.