Wybory parlamentarne 2023. Cztery możliwe terminy głosowania

Wybory parlamentarne 2023 a wybory samorządowe

Początkowo data wyborów parlamentarnych oraz samorządowych w Polsce zbiegała się w czasie. Sytuację zmienia ustawa autorstwa PiS, która wydłużyła kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Dzięki temu, wybory samorządowe odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Ich data również nie jest jak dotąd znana, jednak - podobnie, jak w przypadku wyborów parlamentarnych - prezydent będzie musiał wskazać termin zgodny z prawem. Wiadomo, że przyszłoroczne głosowanie musi odbyć się pomiędzy 31 marca a 23 kwietnia, co oznacza, że Polacy po raz kolejny pójdą do urn 7, 14 lub 21 kwietnia 2024.