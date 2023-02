Złe wiadomości dla PiS. Najnowszy sondaż mówi wszystko

Nie znamy jeszcze nazwy nowego ugrupowania ale już zapytaliśmy Polaków, czy by je poparli. Wynik to 1,9 proc. badanych. Jest on zgodny z przewidywaniami, które wygłaszał prof. Antoni Dudek. - Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Kołodziejczak będzie zabierał głosy rolników, którzy popierali PiS, a rozczarowali się rządami prawicy. Ale nie bardzo wierzę, że uda mu się osiągnąć 5 procent - mówił nam na początku lutego profesor z UKSW.