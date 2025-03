Zakopane apeluje do mieszkańców. "Mogą stanowić zagrożenie"

Samorząd przypomina, by nie podchodzić do jeleni, nie dotykać ich, nie karmić ani nie straszyć. Eksperci podkreślają, że dokarmianie jeleni prowadzi do utraty ich zdolności samodzielnego zdobywania pożywienia, co zwiększa ich obecność w rejonach zamieszkanych przez ludzi. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz osłabienia zwierząt i zwiększenia ich podatności na choroby.