Seria nadużyć przed wyborami w 2023 roku. Alarmujące doniesienia

- Prawo pozwala wymierzać grzywny w wysokości od 10 do 50 tys. zł osobom, które udzielają lub przyjmują korzyść majątkową albo osobistą w zamian za zebranie lub złożenie podpisu na liście poparcia. Problem w tym, że w rzeczywistości to nie komitety umieszczają ludzi w komisjach obwodowych: robi to komisarz wyborczy, wybierając z osób wskazanych przez komitety. Tak więc komitety żądające pieniędzy lub podpisów oferują w zamian jedynie możliwość zastania zgłoszonym do komisji, a nie samo w niej umieszczenie, zaś źródłem korzyści, jaką jest dieta, nie jest komitet, a państwo - przypomina specjalistka z dziedziny prawa wyborczego dr Anna Frydrych-Depka.