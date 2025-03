21‑latek "zdobył" 222 pkt karne. Zobacz nagranie wideo

21 marca na ulicach Krakowa doszło do spektakularnego pościgu. Rozpoczął się od próby zatrzymania do kontroli drogowej motocyklisty przez mł. asp. Kamila Styrnę z Wydziału Ruchu Drogowego. Kierowca motocykla Piaggio zignorował jednak sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać.