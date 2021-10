Tychy. Tragiczne skutki ucieczki przed policją, jedna osoba nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 5 października, około godziny 2.00 w nocy. - Na ulicy Sikorskiego policjanci tyskiej prewencji podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem seat toledo. Na widok radiowozu z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi kierujący zaczął przyspieszać. O sytuacji policjanci powiadomili dyżurnego jednostki i podjęli pościg. Kierujący uciekał al. Bielską w stronę Kobióra. Na wysokości kompleksu leśnego stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo - opisuje pościg tyska komenda.