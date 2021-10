Był poszukiwany za granicą. Złapała go sopocka drogówka

Do zatrzymania doszło w niedzielę 3 października po godz. 23. Policjanci z sopockiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę opla jadącego Aleją Niepodległości. Mundurowi rozpoznali poszukiwanego 26-letniego mieszkańca Sopotu, na którym ciążył sądowy zakaz prowadzenia samochodów. Wydał go w kwietniu Sąd Rejonowy w Sopocie. Zakaz ma obowiązywać 3 lata.