Wszystkie wymiary wolności. Nadchodzi All About Freedom Festival

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią All About Freedom Festival wraca do sali kinowej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Od 6 do 10 października zaprezentowanych zostanie tam czternaście filmów. W programie znajdują się dokumenty i fabuły, cztery polskie premiery, dwa przedpołudnia dla dzieci, spotkania z twórcami, debaty i muzyka.