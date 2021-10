Dobiegł XIII Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni

– Wyrzucono z mieszkania mojego ojca, skuli go w kajdanki, a potem w tym mieszkaniu na Świętojańskiej 51 zakwaterowano ośmioosobową rodzinę. W następnym tygodniu wyliczono mi 22 miliony podatku. Gdybym wrócił do kraju, poszedłbym do więzienia. Do tej pory nie odzyskałem mieszkania, konto było zerowe, wszystko mi zabrano – zaznaczał Kozakiewicz.