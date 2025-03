Głosowanie w wyborach prezydenckie 2025. Korespondencyjnie lub przez pełnomocnika

Z tej formy głosowania mogą skorzystać m.in. osoby niepełnosprawne, seniorzy powyżej 60. roku życia oraz wszyscy wyborcy , którzy zadeklarują chęć głosowania na odległość. Aby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym , należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu gminy najpóźniej do 13 dni przed dniem wyborów . Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie – np. za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po zatwierdzeniu zgłoszenia wyborca otrzyma pakiet wyborczy , który zawiera kartę do głosowania, kopertę zwrotną, instrukcję oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wypełnioną kartę należy umieścić w kopercie i odesłać tak, aby dotarła do komisji wyborczej najpóźniej w dniu wyborów .

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika to alternatywy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie udać się do lokalu wyborczego. Głosowanie przez pełnomocnika to rozwiązanie szczególnie ważne dla osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami, które wymagają wsparcia innej osoby w realizacji prawa wyborczego.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w urzędzie gminy, w której jest się wpisanym do rejestru wyborców. Termin na złożenie wniosku upływa na 9 dni przed dniem wyborów. Do wniosku trzeba dołączyć pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem – nie może to być jednak członek obwodowej komisji wyborczej ani osoba ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców poza miejscem głosowania wyborcy.