Brutalne morderstwo w Legnicy. Zabił ojca partnerki kijem bejsbolowym

Na miejscu zdarzenia byli dwaj przypadkowi mężczyźni. Jeden z nich, osoba bezdomna, widział całe zajście. Oskarżony miał grozić temu świadkowi, by nie ujawniał, co widział. Drugi świadek został zastraszony przez agresora i oddalił się, zanim doszło do zbrodni.

Sprawca zbrodni po zdarzeniu wraz z partnerką wyjechał z Legnicy. Potem próbował stworzyć sobie alibi na tę noc, nakłaniając kilku znajomych do fałszywych zeznań, nikt jednak nie zgodził się chronić go.

Oskarżony nie przyznaje się do zarzutów zabójstwa ani do namawiania świadków do składania fałszywych zeznań. Kilka tygodni po zbrodni mężczyzna trafił do szpitala. Tam też, w związku z tym, że prokuratura zdobyła dowody na jego winy, przesłuchano go jako podejrzanego.