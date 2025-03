Dziecko wypadło z piątego piętra. Śledczy: to nie był wypadek

Po wypadku chłopczyk został przetransportowany śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach jego stan się poprawił, co pozwoliło na wybudzenie. W połowie października chłopiec opuścił szpital i wrócił do opiekuna prawnego.