Polityczna cisza przed burzą. Decydujące starcie właśnie się zaczyna [OPINIA]

Figurki na politycznej szachownicy jeszcze drzemią. Owszem, w roku 2022 Morawiecki walczył z Ziobrą niemal na gołe pięści; Kaczyński robił to, co robić uwielbia - zastawiał "niemiecką pułapkę" na opozycję; a Tusk co rusz przypominał, że to co w Polsce złe, dzieje się z winy PiS-u. Wszystko było do bólu przewidywalne. Było, bo za kilka tygodni nie będzie.