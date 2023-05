Nie chcą Petru i Giertycha. "Pakt ich nie obejmie"

Założenie paktu senackiego jest proste: opozycja wystawia w każdym ze 100 okręgów jednego wspólnego kandydata po to, by głosy wyborców czterech partii tworzących pakt trafiały właśnie do niego. Tworzy się wtedy podział: albo wygrywa kandydat PiS, albo opozycji (wybory do Senatu są bowiem jednomandatowe).