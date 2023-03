Roman Giertych podjął decyzję. Chodzi o start w wyborach

Adwokata wspiera Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 we wtorek na antenie TVN24 wprost stwierdził, że jego zdaniem powinien on kandydować. - Można zgadzać się lub nie z jego różnymi poglądami, które głosił w przeszłości, ale po tym, co zrobiło mu państwo PiS - jemu i jego rodzinie - ma prawo do obecności w polskim życiu publicznym. Jeżeli będzie kandydował, to nikt nie będzie przeciwko niemu wystawiał kontrkandydata, a przynajmniej ja o takim pomyśle nie słyszałem - powiedział.