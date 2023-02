Wspólna lista opozycji. Podpiszą "pakt senacki"

Jeden kandydat w niewielkich okręgach

Pakt senacki ma zostać podpisany przez Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050. To szeroki blok, na który uwagę zwracają politycy. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, wątpi w trwałość porozumienia. - Wiemy, że co do Sejmu to się nie dogadali, dzisiaj się okazuje, że w Senacie już jakieś niby porozumienie jest. Zobaczymy na jak długo. Wiemy doskonale, że po stronie opozycji wszystko trzeszczy - mówi w rozmowie z portalem wnp.pl.