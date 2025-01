Krzysztof Bosak o wyborach prezydenckich. "Niecodzienna sytuacja"

- To niecodzienna sytuacja, że jedno środowisko wystawia kilku kandydatów na prezydenta. Mógłbym żartować z Lewicy, gdybym sam nie był w takiej sytuacji - mówił Krzysztof Bosak na antenie TVP Info, nawiązując do startu Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich. Wicemarszełek Sejmu zwrócił się też z apelem do mediów.