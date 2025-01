Wybory prezydenckie 2025. Hołownia ogłosił termin

- Do wyboru były daty majówkowe. (...) Mógłby być to np. 4 maja, 11 maja, 18 maja i po konsultacjach również z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowałem, że głosowanie wybierające kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się 18 maja tego roku - ogłosił Szymon Hołownia. Jeżeli konieczna będzie druga tura głosowania, odbędzie się ona 1 czerwca .

Przypomnijmy, marszałek Sejmu podał jedynie datę wyborów prezydenckich, natomiast formalnie zarządzi je 15 stycznia. - 15 stycznia rano wydam postanowienie w tej sprawie. (...) Kampania będzie mogła rozpocząć się formalnie, gdy to postanowienie zostanie opublikowane - wyjaśnił Hołownia.

- Do 24 marca będzie można zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Do 31 marca powinny zostać powołane OKW, a do 4 kwietnia będzie biegł termin zgłaszania kandydatów na prezydenta - wymieniał marszałek.