Morawiecki i seria pytań. "Mnie nie chodzi o rządy PO-PSL"

Seria pytań od dziennikarzy TVN

Podczas serii pytań padło pytanie o rosyjską ropę sprowadzaną do Polski i o ceny paliw na stacjach. - Można opodatkować spółki nadzwyczajnym podatkiem od nadzwyczajnych zysków. My zdecydowaliśmy się na inny mechanizm. On polega na to, że spółki biorą zyski i przeznaczają je na obniżki cen gazu, ciepła, na obniżkę cen naszych rachunków, na to, że ceny paliw są najniższe w Europie. Pani redaktor z TVN oczywiście o tym nie wspomniała - mówił Morawiecki.