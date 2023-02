Przyłapani z krwawą ropą. "Kłamstwa nie mieszczą się w głowie"

- W telewizji Daniel Obajtek i premier Morawiecki tylko opowiadali, jak to wprowadzamy embargo na rosyjską ropę. W rzeczywistości kupowanie trwało w najlepsze aż do czasu zakręcenia rurociągu "Przyjaźń" - i to przez samych Rosjan - mówi WP prof. Sławomir Kalinowski, ekonomista z Polskiej Akademii Nauk. - Trzeba to sobie brutalnie powiedzieć, że te pieniądze pomogły sfinansować rosyjską napaść na Ukrainę. Dla mnie jest to po prostu wstyd. Nie sądziłem, że może być tak źle - dodaje.