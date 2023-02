Wielka porażka Rosjan. Oto bitwa, która uratowała Kijów i Zełenskiego

Młotek i palce. Rosyjska ucieczka spod stolicy

Rosyjskie siły dążyły do okrążenia miasta, ale mimo zaangażowania nawet elitarnych jednostek specnazu nie były w stanie wykonać ostatniego kroku do pełnej blokady. 23 marca Rosjanie zbombardowali most. Był to znak do obrońców, że "kacapy nie pójdą już do szturmu".