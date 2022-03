Kocioł pod Kijowem. Za tę akcję trzyma kciuki cała Ukraina

- Gdyby udało się zamknąć okrążenie wokół Rosjan, byłby to niesamowity sukces. Nie muszą ich nawet atakować. Wystarczy pozwolić im wgryźć się w ziemię i kąsać artylerią, dronami, co Ukraina robi świetnie. Pojawiały się przecież informacje o rosyjskich zapasach przygotowanych na trzy dni, zatem możemy dopowiedzieć sobie, co stanie się później - mówi WP płk Andrzej Kruczyński, weteran GROM, uczestnik misji w Bośni, Kosowie oraz Iraku.