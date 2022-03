Ukraińcy zabili piątego generała z Rosji. Weteran GROM: Są w rozsypce

Ukraińskiej armii pomaga też fakt, że atakujący przeżywają kryzys. Od trzech dni nie odnotowano większych działań ofensywnych. Mimo zaciekłych ataków broni się okrążone miasto Mariupol. Może to skłaniać dowódców do obecności blisko frontu. Spotkania z żołnierzami mają mobilizować ich do walki.