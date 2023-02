Horror rosyjskich miast. Mówią na to "syndrom operacji specjalnej"

Podkreśla, iż do wzrostu liczby przestępstw przyczyni się kilka zjawisk. - Do Rosji napływają więźniowie, którzy walcząc w Ukrainie, uzyskali wolność. Część z nich może powrócić do bandyckiego rzemiosła. Rosję zaleje fala weteranów z zespołem stresu pourazowego i znając rosyjskie realia, zapewne nie otrzymają pomocy. Człowiek, który uznał, iż widział wszystko, co najgorsze na świecie, jest jak beczka z prochem. Zagrożeń jest co nie miara - dodaje płk Kruczyński.