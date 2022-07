Na złość Putinowi. Organizacja BOAK zaczyna cichą wojnę na tyłach rosyjskiej armii

- Nie mamy pewności, że wykolejenie pociągu w tak odludnym terenie przedostanie się do mediów, sami nie mamy możliwości sprawdzenia, czy pociąg się wykoleił, czy tylko został zatrzymany. Dlatego zdecydowaliśmy się ujawnić i wziąć odpowiedzialność za ten sabotaż. To zrobiliśmy my, komórka BOAK z Włodzimierza i zachęcamy do tego innych partyzantów - ogłosili w serwisie społecznościowym Telegram aktywiści z ruchu WOAK. To skrót od Bojowa Organizacja Anarcho-Komunistów.