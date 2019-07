Porozumienie na lewicy. Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg razem

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Lewica Razem wystartują wspólnie w jesiennych wyborach parlamentarnych. Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg zapowiedzieli to na konferencji prasowej.

- Zrobiliśmy to. Zebraliśmy się, żeby ogłosić to historyczne wydarzenie. Trzy siły polityczne zdecydowały, że zrobią ważny krok w kierunku wzmacniania polskiej demokracji. Idziemy do wyborów jednym blokiem - powiedział Robert Biedroń, lider Wiosny podczas spotkania z dziennikarzami w okolicach Sejmu.