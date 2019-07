Robert Biedroń: opozycja chciała zrobić crème brûlée z cebuli

- Będzie taka formuła bloku lewicowego, żeby wyborcy to zrozumieli – przyznał w piątkowym wywiadzie w Radiowej Trójce Robert Biedroń. Lider Wiosny zapewnił, że zjednoczenie sił lewicowych przed jesiennymi wyborami jest odpowiedzią na potrzeby Polaków.

Na pytanie o wkład własnego ugrupowania do tworzącego się bloku, były prezydent Słupska ocenił, że "Wiosna wniesie energię, świeżość i entuzjazm." - Będziemy rozmawiali o tym, jak przedstawić nasze programy, by uczynić z tego alternatywę dla PiS – podkreślił Robert Biedroń.

Biedroń: opozycja przypominała mizerię

– Chcieliśmy budować szeroki front lewicowy, ale SLD wybrał Koalicję Obywatelską . Jeżeli uda nam się połączyć wyborców SLD i ludzi lewicy, i stworzyć szeroką ofertę lewicową, to będzie to szansa nie tylko na odsunięcie PiS od władzy, ale na nadanie nowego kształtu w polskiej polityce – przyznał gość Trójki.

Biedroń: potrzebuję mandatu do pełnienia służby publicznej

Lider Wiosny odniósł się także do kwestii rezygnacji przez niego z mandatu do europarlamentu. – Nie zamierzam rezygnować z mandatu tak długo, jak będzie mi on potrzebny do wykonywania służby publicznej. Będę jednym z liderów polskiej lewicy do wyborów parlamentarnych. O listach jeszcze nie rozmawiamy, decyzje będziemy podejmowali w najbliższych dniach – zaznaczył Robert Biedroń.