Aleksander Kwaśniewski ostrzega opozycję przed zbyt długim formowaniem koalicji na wybory parlamentarne 2019. Zdaniem byłego prezydenta to prosta droga do powtórzenia błędów twórców poprzedniej lewicowej koalicji.

Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że ciągnące się negocjacje koalicyjne negatywnie wpłyną na wynik opozycji w wyborach. Do czwartkowego południa nie było wiadomo, ile list na wybory parlamentarne wystawią PO, PSL i Lewica.

Wybory parlamentarne 2019. Aleksander Kwaśniewski straszy lewicę "błędami Millera i Palikota"

"Budowanie koalicji trzy miesiące przed wyborami to droga do powtórzenia błędu Leszka Millera i Janusza Palikota. Oni za późno zaczęli" - powiedział były prezydent Polski. Decyzja o wspólnym starcie SLD i Twojego Ruchu zapadła w sierpniu, nieco ponad dwa miesiące przed wyborami. Koalicji zabrakło pół procent do przekroczenia progu wyborczego.