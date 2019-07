Kwaśniewski nie wierzy w koalicję Schetyny. "Już za późno"

Aleksander Kwaśniewski twierdzi, że rozmowy koalicyjne PO z SLD i PSL zostały podjęte zbyt późno. Były prezydent dostrzega w tej sytuacji analogię do wyborów z 2015 roku

- Budowanie koalicji trzy miesiące przed wyborami to droga to powtórzenia błędu Leszka Millera i Janusza Palikota . Oni za późno zaczęli - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Były prezydent przypomniał sojusz Leszka Millera i Janusza Palikota, który SLD i Twój Ruch zawarły w 2015 roku. Wówczas decyzja zapadła w sierpniu (wybory były w październiku), a lewicowa koalicja zdobyła 7,55 proc. głosów, czyli niespełna o 0,5 proc. za mało by wejść do Sejmu.

Przypomnijmy - PO deklaruje, że optymalnym rozwiązaniem jest odtworzenie Koalicji Europejskiej z wyborów do Europarlamentu. To jednak wydaje się niemożliwe, gdyż wchodzące w jej skład PSL zapowiedziało utworzenie własnego bloku i mimo zaproszeń do koalicji, konsekwentnie odmawia.