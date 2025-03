To nie pierwszy raz, gdy Sołowjow atakuje Europę i Polskę. Wcześniej publicznie stwierdził, że "cały ten szalony polityczny zachodni establishment powinien modlić się do Putina". Opowiadał m.in., że należy użyć broni nuklearnej, by zniszczyć punkty przeładunkowe broni dla Ukrainy w Polsce, na Słowacji i w Niemczech, a także miejsca, gdzie szkoleni są ukraińscy żołnierze.