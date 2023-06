Straszne groźby Sołowjowa. "Trzeba zniszczyć punkty w Polsce"

Kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow po raz kolejny "odleciał". W jednym z programów oświadczył, że użycie taktycznej broni nuklearnej to rzecz "nieunikniona". Jego zdaniem powinna ona zostać użyta, by przeprawić się na drugi brzeg Dniepru oraz do zniszczenia linii kolejowych, którymi transportowana jest broń z Zachodu.