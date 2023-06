Pojechali negocjować pokój. Putin idzie w zaparte i bezczelnie kłamie [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Sobota to 479. dzień inwazji. Przywódcy państw afrykańskich spotkali się w sobotę z Putinem, by przedstawić swój pakiet pokojowy. Kremlowski dyktator stwierdził co prawda, że jest gotów do negocjacji z Kijowem, ale oświadczył, że to nie Rosja, ale Ukraina wywołała tę wojnę w 2014 roku. Zapewnił też, że jego kraj "miało prawo udzielić pomocy" separatystycznym republikom i, co więcej, działa zgodnie z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.