Miedwiediew obraża Bidena

"Stary, zgniły, obłąkany kikut, aspirujący do reelekcji na prezydenta USA, bez wahania stwierdził: rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi jest całkowicie nieodpowiedzialne. I to pomimo faktu, że amerykańska broń nuklearna stacjonuje w całej Europie, w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji. Co więcej, nie jest to taktyczna broń nuklearna, a uzbrojenie lotnicze" - napisał Dmitrij Miedwiediew.