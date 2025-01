Wydano miliony. Tyle Warszawa dopłaciła policji

Warszawski garnizon wzbogacił się o dziesiątki sztuk specjalistycznego sprzętu oraz kolejne 27 pojazdów: radiowozy, quady czy rowery. Zakupy zostały w pełni sfinansowane z budżetu miasta i kosztowały ponad 3,5 mln zł. Podczas konferencji, w poniedziałek 27 stycznia, warszawscy mundurowi odebrali kluczyki do nowych pojazdów z rąk prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta KSP insp. Dariusza Walichnowskiego.

- Spotykamy się tutaj dlatego, że bezpieczeństwo to dla nas wszystkich nadrzędna i najważniejsza sprawa. Zależy mi na tym, aby samorząd włączał się w pomoc służbom. Nasza współpraca będzie się koncentrować na pomocy wszystkim warszawiankom i warszawiakom. Do Komendy Stołecznej trafił sprzęt wart ponad 3,5 mln zł. To nie tylko radiowozy, ale i noktowizory, lornetki, sprzęt, który przyda się w codziennej służbie - mówił do zgromadzonych Rafał Trzaskowski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz też: Dachowanie na rondzie. Groźny wypadek w Lublinie

- Cały sprzęt, który jest wokół nas, trafi na warszawskie ulice. To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie policji. Otrzymane przez nas pojazdy, jak chociażby meleksy czy rowery, będą np. zapewniać bezpieczeństwo w okresie turystycznym, wszystkim zwiedzającym Warszawę. Chodzi o to, by jak najszybciej móc udzielić pomocy - dodał komendant Walichnowski.

Wśród zakupionego sprzętu znajdują się m.in. elektryczne radiowozy, meleksy czy rowery. Kupiono także dodatkowego konia.

- W naszej flocie przybywa pojazdów ekologicznych. Jest to dobra informacja zarówno dla nas, jak i środowiska. Przypomnę, że jednego dnia potrafimy mieć nawet dwa tys. interwencji. Jest to bardzo ważne, abyśmy mogli szybko i sprawnie poruszać się po mieście. Niektóre pojazdy są już wycofywane z eksploatacji, więc koniecznym jest ich zastąpienie - informuje mł. insp. Robert Szumiata, oficer prasowy KSP.

Jak podają służby, zakup elektrycznych radiowozów czy meleksów został dokonany z myślą o interwencjach w Śródmieściu oraz na terenie Łazienek Królewskich — obszarach gdzie władze miasta kładą szczególny nacisk na ekologiczne środki transportu. Innymi wspomnianymi miejscami są Bulwary czy oba brzegi Wisły.

- Musimy wzmacniać wszystkie nasze służby mundurowe. W 2024 roku przygotowaliśmy podwyżki dla policji, lecz na tym się nie kończy. Rozmawiałem z panem komendantem wielokrotnie, sytuacja kadrowa nieco się poprawiła, acz nadal jest skomplikowana. Brakuje policjantów, więc będziemy dalej pomagać, chociażby przez płacenie za kontynuację dodatkowych patroli. Szukamy także miejsc do zamieszkania dla mundurowych - dodał prezydent Warszawy.

Ile na policję przeznacza Warszawa?

Wydatek ponad 3,5 mln zł, wydaje się sporą sumą, lecz czy taką pozostanie, umiejscawiając ją w kontekście innych lat? Jak podaje Ratusz, w okresie 2022-2024 Warszawa przekazała stołecznej komendzie ponad 16 mln zł.

Suma ta była przeznaczana głównie na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe. Dodatkowo pokrywała ona koszty utrzymania i funkcjonowania KSP. Do tego wliczyć należy kwotę przeznaczoną na pensje dla tych policjantów, który podejmują się służby ponadnormatywnej — czyli wykonują więcej patroli, niż wynika z ich czasu pracy. Są to po prostu nadgodziny. Na koniec w tej kwocie zawarto również nagrody dla policjantów za szczególne osiągnięcia.

Suma ponad 16 mln zł rozbita jest na dwa rodzaje wydatków: bieżące oraz majątkowe. Innymi słowy, chodzi o pensje wraz z kosztami utrzymania oraz zakupy nowego sprzętu. W pierwszej grupie zdecydowanie najwięcej pieniędzy przeznaczono na służbę ponadnormatywną. Przez trzy lata było to w sumie ponad 10 mln zł (od 2022 Ratusz na ten cel przeznacza średnio 3,5 mln zł). Z kolei kolejny milion jest przeznaczany na utrzymanie służbowych koni, po 350 tys. na rok.

Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, jak co roku największe koszty generują zakupy nowych radiowozów oraz innych pojazdów. Rekordowy pod tym względem był do tej pory 2024 rok, w którym przeznaczono na to ponad 2,5 mln zł. W tym samym roku dokonano zakupy koni służbowych, za równe 60 tys. zł.