Znowu grozi Zachodowi. Rosja szykuje odwet za Nord Stream?

"Grunt im się pali pod nogami"

- To nie jest język dyplomaty, ale ma określone cele. Bazuje na zastraszaniu. Typowa metoda terrorystów, czyli "nieważne co zrobię, ważne abyście się mnie bali, bo zabiję was wszystkich". Rosja stosuje taką retorykę zwykle używając gróźb nuklearnych. Teraz wymierzoną w światłowody. Świadczy to o tym, że Rosjanie są w ciężkiej panice. Grunt im się pali pod nogami, więc używają "straszaków" - mówi płk Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ekspert fundacji Stratpoints.