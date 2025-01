"Nie róbmy wyjątku dla Netanjahu". Ocalały z Holokaustu apeluje do Tuska

Stephen Kapos, ocalały z Holokaustu, zwrócił się z apelem do premiera Donalda Tuska, aby nie robić wyjątku dla Benjamina Netanjahu, premiera Izraela, w kontekście zaproszenia go na ceremonię upamiętniającą wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau.

Kapos przypomina swoje traumatyczne doświadczenia z czasów wojny, kiedy to jego przyjaciel George został postrzelony przez nazistów, a on sam stracił piętnaścioro członków rodziny w Auschwitz. Wspomina również o swojej kuzynce, która w obozie musiała sortować dobytek więźniów idących do komór gazowych. Kapos zauważa, że podobne cierpienia dotykają dziś mieszkańców Gazy, co przywołuje bolesne wspomnienia z jego przeszłości.